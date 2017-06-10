السعودية ترحب بمطالبة ترمب قطر بوقف تمويل الإرهاب

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خياراً، بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً وسريعاً، لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية.

وكان ترمب قد قال، الجمعة، إن "قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً، واتفقتُ مع وزير الخارجية الأميركي والقادة العسكريين على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب، والآن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف دعم الإرهاب".

ودعا الدوحة إلى وقف تمويل جماعات ترتكب أعمالاً إرهابية، كما طلب منها أن تكون من بين الدول المسؤولة، وتبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مع الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، إنه "لا يمكن لأي بلد متحضر أن يقبل بهذا العنف أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر على شواطئه".

كما أمل أن تكون قمة الرياض بداية النهاية لتمويل #الإرهاب وهزيمته وشكر #السعودية والملك سلمان على القمة التاريخية الاستثنائية.