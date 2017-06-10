الماء العكر

دائما ما نسمع عبارة: (الاصطياد في الماء العَكِر)، أي تعكير الأجواء المائية لتخرج الأسماك للبحث عن الأوكسجين، فيتم صيدها، وتُطلق أيضا على مَن يصطاد الفرص المتعكِّرة، للوصول إلى وجهة نظره، وتدعيم رأيه ضد الآخرين، ويبدو هذا هو ما يفعله دونالد ترامب مع عمدة لندن.

منذ فترة حملته الانتخابية وما فتئ دونالد ترامب يكيل التهم على العمدة المسلم لمدينة لندن العالمية، صادق خان، المنتخب ديمقراطيا لهذا المنصب عن حزبه السياسي الذي ينتمي له، حزب العمال، عام 2016، وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها هذا المنصب، بريطاني مسلم، من أصول باكستانية.

اليوم، وقد ابتُليت لندن بعد أسبوع من حادثة مانشستر الإرهابية ومقتل 22 شخصا، وجرح ستون، ابتُليت العاصمة البريطانية لندن بحادثة لا تقل بشاعة، وهي مقتل 7 وجرح خمسون في سيارة يقودها إرهابيون على الجسر، وتلقَّت لندن التعازي والمواساة من جميع زعماء العالم، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استغل الحادثة ليُعيد في تغريدة له، تبرير سياسته التي منع فيها مواطني ست دول عربية وإسلامية من دخول بلاده، قائلا: (ألم أقل لكم أهمية منعهم).

كثير من الإعلاميين حاولوا إثارة صادق خان ضد تغريدات دونالد ترامب، ولكنه أصر على عدم الرد قائلا: أنا مشغول في مواساة الضحايا، والبحث عن أصابع الإرهاب، والقضاء على تبعات التفجير، وهذا أهم من الرد على أمور ثانوية يطلقها أحدهم من هنا وهناك.

البيت الأبيض حاول الاعتذار نيابةً عن دونالد ترامب، ومع ذلك يقول صادق خان، يجب ألا تُفرِّقنا هذه الأقوال التي تصطاد في الماء العَكِر، وهذه الشرذمة المريضة التي قامت بهذا العمل المشين، هي مجموعة بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي أعرفه.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

لأن تكون صادقا، قد لا تجذب إليك الكثير من الأصدقاء، ولكن ستجذب الأوفياء.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".