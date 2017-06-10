بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حريق بجدة التاريخية

أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع، صباح السبت، في المنطقة التاريخية وسط #جدة، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، كما تم إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة #مكة_المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ بمدينة جدة تمكنت اليوم من إنقاذ ثلاثة أشخاص، احتجزتهم النيران في الدور الرابع بعد اندلاع حريق في واجهة البناية، تم إخلاؤهم عن طريق سيارة السلالم، وكذلك عن طريق السلالم الداخلية للمبنى المكون من أربعة أدوار، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، فيما تلقى أحدهم العلاج في موقع الحادث، ولم تستدعِ حالته نقله للمستشفى.

إلى ذلك، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي نشب في واجهة البناية الآهلة بالسكان، وأثناء عمل الفرق في عمليات المكافحة انهارت أجزاء من البناية نتيجة تأكل الجدران الذي أحدثه الحريق.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق ومنعته من الامتداد لأرجاء البناية أو انتقاله للمباني المجاورة، بينما عملت فرق الإنقاذ على تمشيط المبنى المحترق والمبنى المجاور له، للتأكد من عدم وجود أشخاص، بعد أن أخلت إحدى البنايات الملاصقة للمبنى من السكان نتيجة الحريق.