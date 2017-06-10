مركز الحرب الفكرية: الأكثر شغباً هو الأقصر عُمراً

قال حساب #مركز_الحرب_الفكرية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن #التطرف_الإرهابي ينظُر له من زاوية واحدة بسياق حاد، وبالتالي لن تجده يوماً ما يستعرض معك آراء وآفاقاً أخرى، ولن تسمع منه إلا سوء الظن والعبارة.

وأضاف: "ورّط التطرف الإرهابي شبهات باطلة يدور حولها، حيث لم يسمح لعقله بالإصغاء لغيرها، تزداد إمعاناً وجهلاً في كهفها الضيّق وبيئتها المنعزلة".

وتابع: "تلاقت عزلة التطرف والإرهاب مع عزلة الدولة الحاضنة؛ فالأول يحمل فكراً دخيلاً على الإسلام، والثاني يحمل هوساً يكبُره فغيّبه عن حساب تبعاته".

وأشار الحساب إلى أنه في عظة التاريخ "التي رُكبت في بديع الأمثال والحكم" وسرت على عته التطرف والإرهاب وهوس سياقاته أن "الأكثر شغباً هو الأقصر عمراً".