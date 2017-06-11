الأمير محمد بن سلمان يبحث مع تيليرسون وقف تمويل الإرهاب

بحث ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير #محمد_بن_سلمان الأحد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيليرسون مسألة مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية #الولايات_المتحدة، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البلدين في محاربة #الإرهاب ومكافحة التطرف، وفي مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.