شاهد.. أكبر معرض مفتوح للبراكين في السعودية

عرض أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة #القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس على حسابه في "تويتر"، فيلم "حرة النار" الذي قام بإخراجه وتصويره بالتعاون مع فريق عمل مكون من الرحالة فهد العريني وسليمان السحيباني وعبد الرحمن المسند، والدليل محمد الرشيدي وناصر الرشيدي.

وتناول الفيلم تصوير موقع "حرة النار" وتسمى بحرة خيبر وفد وبني رشيد وهي مواقع شمال #المدينة_المنورة وتم خلال الفيلم تصوير فوهة بركان خامد قطره 340 م يتسع لـ 14 ملعب كرة قدم ويصل عمقه إلى 60 م وهو بركان متوسط الحجم.

وأوضح المسند خلال الفيلم أن حرة النار يعد أكبر حقل بركاني في #السعودية، مبيناً أن الحرة تشكلت منذ 25 مليون سنة، وآخر نشاط بركاني يقدر عمره بنحو 2000 سنة.

وبين أنه عادة ما يسبق ثورة #البركان زلازل متكررة كما يتوافق انفجارها مع هزات متتابعة.

وأوضح أنه يوجد في السعودية 13 حرة، ويوجد في حرة النار 400 فوهة بركانية.

ويقدر عدد البراكين في السعودية بنحو 2000 بركان يقع في 13 حرة موزعة في النصف الغربي من السعودية، ويبلغ ارتفاع درجة حرارة الحمم البركانية 1100 درجة.

ونوه المسند في العرض بأن موقع الحرة يعد أكبر متحف جغرافي جيولوجي جيومورفولوجي، وهو من أكبر المتاحف المفتوحة في العالم.

خامدة وليست ميتة!

وأوضح المسند من خلال العرض أن البراكين في السعودية خامدة وليست ميتة، لافتاً إلى أن آخر البراكين في تاريخ #جزيرة_العرب جنوب شرق المدينة شمال حرة رهط عام 654 الموافق 1265م.

وشهد عام 2009، اهتزاز حرة الشاقة 207 هزة أرضية، كادت تؤدي إلى انفجار بركان جديد كما عرض الفيلم موقع التقاء حمم بركان القدر الأسود ببركان البيضاء الفاتحة وقمة جبل الأبيض أعلى من خميس مشيط والطائف.

ويعد بركان القدر الأسود أحدث بركان في حرة النار، ويبلغ ارتفاعه 2025 وهو يشبه جبل فوجي باليابان وتبلغ مساحة فوهة بركان البيضاء 1.5 كم ويعادل مساحة 250 ملعب كرة قدم. وأوضح أن البراكين البيضاء في حرة النار لا يوجد مثلها في العالم إلا بضعة براكين حول العالم، وتتكون هذه البراكين من نوع نادر من الحمم تسمى "كموندايت".