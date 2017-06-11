مؤلفات القرضاوي ممنوعة في الجامعات والمدارس السعودية

وجه #وزير_التعليم_السعودي أحمد بن محمد العيسى وبشكل عاجل التأكد من عدم وجود #كتب و #مؤلفات ليوسف عبدالله #القرضاوي المصري الجنسية والمصنف ضمن قائمة #الإرهاب في مكتبات #الجامعات والكليات و #المدارس وإدارات التعليم والتأكد من #سحبها إن وجدت وعدم نشرها مستقبلاً وذلك لما قد تشكله مؤلفات المذكور من #خطر على #فكر_الطلاب والطالبات لأهمية هذا الموضوع وحساسيته.

جاء ذلك في تعميم إلى جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب الفني ولقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بناءً على البيان الصادر في مدينة جدة بتاريخ 13 رمضان 1438 هـ الموافق 08 يونيو 2017 م والذي أعلنت فيه كل من #السعودية، و #مصر ، و #الإمارات ، و #البحرين ، التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وتضمن البيان تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وأوضح تعميم الوزارة أن يوسف عبدالله القرضاوي (مصري الجنسية) قد ورد اسمه من ضمن الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والمعلن عنها في البيان الصادر والمشار له آنفاً.

يذكر أنه سبق لوزارة التعليم أن وجهت بمنع كتب الجماعات الحزبية وأصحاب الفكر الضال، والتأكيد على مديري المدارس الحكومية والأهلية بمنع دخول أي كتب أو مطبوعات للمكتبات المدرسية بمراكز مصادر التعلم عن طريق الإهداءات أو التبرع أو الجمعيات أو من أولياء الأمور إلا بعد عرضها على وكالة الشؤون المدرسية، والاكتفاء بما يتم اعتماده من الوزارة، وأهمية اختيار المسؤولين لإدارة مصادر التعلم من المختصين الموثوق بهم والمشهود لهم بالفكر المعتدل، كما سبق وتم التوجيه بتكوين لجنة في كل إدارة تعليم للقيام بجولات على المدارس للتأكد من خلوها من الكتب المخالفة للأنظمة والتعليمات.