استشهاد ضابط سعودي في هجوم إرهابي بالقطيف

تعرضت #مركبة_أمنية في #العوامية، مساء الأحد، لهجوم إرهابي أسفر عن استشهاد الرائد #طارق_العلاقي من #أمن_الطوارئ في #القطيف شرقي #السعودية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد، وأثناء قيام #دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي #المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لمقذوف متفجر ( #عبوة_ناسفة )، ما نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، وإصابة رجلي أمن آخرين، وحالتهما الصحية مستقرة.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.