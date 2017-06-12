السعودية تنفي شائعة منع دخول القطريين للمسجد الحرام‏

أكدت #الرئاسة_العامة لشؤون #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر، وأضافت أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع #المعتمرين_القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة.

وشددت الرئاسة على أن "المعتمرين من أشقائنا القطريين في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم، فإن المملكة استقبلت منذ 9/9/1438هـ وحتى اليوم 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة".

ويأتي ذلك بعد أن زادت الافتراءات من بعض مواقع #التواصل_الاجتماعي أن المملكة تسيء للمعتمرين من دولة #قطر.

وأكدت الرئاسة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في #المسجد_الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية #السعودية في الحرمين الشريفين لهم ولغيرهم.

ودعت الرئاسة وسائل الإعلام إلى الأمانة والدقة في نشر الأخبار والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر.