شاهد.. مهام أسطول السيارات الكهربائية في الحرم المكي

تعتبر #السيارات_الكهربائية إحدى الإشارات الواضحة لتطويع منتجات عالمية لخدمة #المعتمرين و #الحجاج من زوار بيت الله الحرام، حتى لو كان الغرض من صناعتها لغايات مختلفة.

أسطول عربات كهربائية سخرتها رئاسة #المسجد_الحرام لمساعدة #كبار_السن و #المعاقين والصغار، بينما للسيارة الكهربائية مهام أخرى ترتقي بالإنسانية في تسهيل دخول وخروج الجنائز من وإلى #الحرم_المكي الشريف.

وفي هذا الصدد أوضح راشد الحاج، منظم لهذه السيارات، لـ "العربية" قائلا: "هذه الخدمة نوع من المواساة لهم إضافة إلى نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة."

وأضاف أن الشباب لا ينتظرون ساعات انتظار الدوام بل يبقى البعض منهم ساعات حتى يصل المعتمر أو الحاج إلى مكانه عن طريق خدمة الإرشاد المكاني الذي تقدمها الرئاسة العامة للمسجد الحرام".