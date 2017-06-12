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محمد بن سلمان يتبرع بـ 3 ملايين ريال لإطلاق سجناء عسير

المصدر: الرياض – العربية نت
الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير يعلن عن المبالغ المتبرع بها
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تبرع ولي ولي العهد، الأمير #محمد_بن_سلمان، بمبلغ ثلاثة ملايين ريال دعماً لحملة إطلاق سجناء #عسير.

وأعلنت إمارة منطقة عسير، صباح الاثنين، على صفحتها على "تويتر" عن إطلاق 254 سجيناً من ذوي المطالبات المالية بمبالغ تصل إلى 15 مليون ريال.

وكان الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، قد حضر حملة إطلاق #سجناء_عسير من ذوي المطالبات المالية في مسرح المفتاحة.

وأعلن نائب أمير عسير عن تبرع الأمير فيصل بن خالد أمير عسير بمبلغ مليوني ريال، وعن تبرع نائب أمير عسير بمليون ريال.

كما أعلن الأمير منصور بن مقرن عن تبرع الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ مليون ريال دعما لحملة إطلاق سجناء عسير.

كلمات دالّة

#محمد بن سلمان, #عسير, #سجناء عسير

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