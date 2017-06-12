أثار مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصفع فيه مصوره عاملا أجنبيا لأنه تناول الطعام وقت الصيام غضب المجتمع السعودي، فغير أنه ليس من حق مصور المقطع أن يصور شخصا آخر منتهكا خصوصيته دون موافقته، فإن الاعتداء عليه بالضرب يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ناهيك عن امتهان الكرامة الإنسانية التي ترفضها جميع قيم المجتمع ومكارم أخلاقه !

فمصور المقطع أخطأ بأفعاله جميعها سواء من التصوير أو الصفع أو الشتم التي وجهها للعامل، فالعامل قد يكون يملك رخصة شرعية لعدم الصوم كالمرض، وقد لا يكون مسلما، وفي كل الأحوال فإن هذا المصور لم يكن يملك أي سلطة للقيام بتصرفه الأرعن !

هذا يذكرني بمن قام بتصوير السيدة في مقطع «الساحرة» الشهير وغيرها من المقاطع التي يتقمص فيها البعض أدوار البطولة الزائفة أو «قافط» الغفلة بالتعبير العامي، فانتهاك خصوصيات الآخرين والتشهير بهم يخالف القانون ويعد تعديا على سلطات الجهات المختصة، وتشويها للسمعة يعرض للعقوبة ويوجب التعويض !

إن تتبع العورات وتصيد الأخطاء وتلقف الزلل ليس مكارم الأخلاق ومغانم الأفعال، بل هو من سوء الخلق و«خسة» الفعل وسوء النية، وعلى من جعلوا من عدسات هواتفهم عيونا للتجسس والاصطياد أن يدركوا أن عليهم النصيحة والستر والرفق والتماس الأعذار، وليتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» !

* نقلا عن "عكاظ"