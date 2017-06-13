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الجبير: لم نحاصر قطر بل قررنا المقاطعة وهو حق سيادي

المصدر: العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، الثلاثاء، أن المملكة العربية #السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.

وقال: "الموانئ مفتوحة.. المطارات مفتوحة، ما قمنا به هو أننا منعنا عليهم استخدام مجالنا الجوي.. وهذا حق سعودي. المجال الجوي السعودي ممنوع فقط على الخطوط الجوية القطرية والطائرات القطرية.. ولا أحد آخر. موانئ قطر الستة مفتوحة ويمكنهم الدخول والخروج منها كما يشاؤون. فقط لا يمكنهم عبور حدودنا. ولهذا فمن الناحية التقنية هذا ليس حصاراً.. لقد سمحنا بحركة العائلات بين البلدين".

وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى نظيره الأميركي، ريكس #تيلرسون، في واشنطن حيث تم التباحث في أزمة قطر.

كلمات دالّة

#عادل الجبير, #قطر, #السعودية, #قطع العلاقات مع قطر, #مركز الملك سلمان, #إغاثة, #تيلرسون

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