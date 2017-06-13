السعودية.. استعدادات لاستقبال 900 ألف معتمر

عززت #السعودية في شهر رمضان المبارك كافة احتياجات المعتمرينَ، الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ويقدر عددهم بنحو 900 ألف معتمر من الخارج، موزعين بين مكة والمدينة.

يأتي هذا فيما أعلن القطاع الفندقي استعداده لتهيئة الأجواء السكنية لهم.

ففاضل منقل، مدير فندق جبل عمر حياة ريجنسي #مكة، كانت الحياة تحاصره في اختيار الوجهة المفضلة في العمل، لكنه اختار أن تكون شرف اللقاء برواد الفندق أصدقاء قبل أن يكونوا نزلاء.

تسللت مهنة #الضيافة إلى قلب فاضل، فتعانقا حبّاً وعشقاً نحو تقديم نموذج عصري من الخدمة، فلم يلبث حتى أصبح قائداً يترجم لغة التجارة بمهارةٍ ويوظفها في مهنته المحببة.

وقال فاضل: "استقبلنا عدداً من الأشقاء من #قطر وكانوا في ضيافتنا، والذين اعتذروا عن القدوم تم إلغاء حجوزاتهم ورد المبالغ لهم".