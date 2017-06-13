فنادق مكة والمدينة تعيد مبالغ مالية للمواطنين القطريين

أعاد عدد من #الفنادق في #مكة المكرمة و #المدينة_المنورة المبالغ المالية للأشقاء من #المواطنين_القطريين الذين حجزوا في هذه الفنادق وغادروها قبل انتهاء مدتهم، أو الذين لم يتمكنوا من الحضور، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاءت المبادرة استجابة من الفنادق لطلب #الهيئة_العامة_للسياحة والتراث الوطني، وبناء على متابعة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأمر #خادم_الحرمين_الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمراعاة مصالح واحتياجات الأشقاء من المواطنين القطريين.

وأكد بيان لحكومة المملكة العربية السعودية الحرص على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، مشددا على أن #السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.

وأعربت الهيئة العامة للسياحة عن تقديرها للتجاوب السريع من مسؤولي الفنادق في إعادة المبالغ للأشقاء القطريين وعدم تضررهم.