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القوات السعودية تحبط هجوماً للحوثيين قبالة نجران

المصدر: نجران - هاني الصفيان
قوات سعودية على الحدود اليمنية
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أفاد مراسل "العربية" أن القوات السعودية أحبطت فجر الثلاثاء، عدة هجمات للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع #صالح في عدة محاور قبالة #نجران.

وأكدت مصادر عسكرية أن #القوات_السعودية نجحت في إحباط #الهجمات من خلال قصف مدفعياتها أوكار للحوثيين داخل مناطق جبلية، كما تعامل بعض الوحدات الخاصة السعودية باستهداف قناصين حوثيين، حاولوا التمركز قبالة مركزي "سقام والشرفة" ، فيما تمكن طيران #التحالف من قصف بعض الثكنات الحوثية، التي تعتبر مركزاً لانطلاق الحوثيين وتخزين عتادهم فيها.

وأشارت مصادر أنه قتل خلال عملية الإحباط ما لا يقل عن 20 عنصراً حوثي وفرار العشرات نحو قرى يمنيه متفرقة، مع تدمير 4 مركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.

كلمات دالّة

#صالح, #نجران, #القوات السعودية, #الهجمات, #التحالف

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