تعرف على السجل الإجرامي للإرهابيين آل صويمل وآل حمادة

تفحمت جثث #الإرهابيين بعد انفجار سيارتهم الملغمة عند سوق مياس وسط القطيف، حيث انتشرت صور رجال الدفاع المدني وهم ينتشلون الجثمان من السيارة المحترقة بالكامل، في حين أظهرت نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جُثتاهما داخل السيارة السيكويا، المطلوب أمنياً #محمد_حسن_آل_صويمل و #فاضل_آل_حمادة.

وقامت وزارة الداخلية بإعلان اسم الأخير في قائمة التسعة المتورطين في جرائم بمحافظة #القطيف ومدينة #الدمام بتاريخ 29/1/1438هـ، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

وتورط آل صويمل وآل حمادة في #جرائم_إرهابية متعددة تسببت باستشهاد 10 من #رجال_الأمن خلال عامين ونصف العام فقط ومنها:

*قتل الجندي أول/رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28/2/ 1436هـ.

*إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 /11/1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي.

*السطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف بتاريخ 18/11/1437هـ.

*إطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام بتاريخ 16/12/1437هـ مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقباء/ موسى علي القبي، والجندي/ نواف محماس العتيبي.

*إطلاق النار على كل من الجندي أول/ حسن جبار صهلولي، والجندي/ مفرح فالح السبيعي، ما أدى إلى مقتلهما بتاريخ 24/1/1438هـ بالدمام.

*إطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول/ سلطان صلاح المطيري بتاريخ 29/1/1438هـ في القطيف.

*إطلاق النار على الجندي أول/ موسى دخيل الله الشراري، ما أدى إلى مقتله بتاروت بتاريخ 8/6/1438هـ.

*خطف وقتل وكيل الرقيب/ هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف/ عبدالله عقيل محيل الدلبحي بتاريخ 3/8/1438هـ في محافظة القطيف.

كما قام محمد آل صويمل بتهنئة زملائه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بقتل رجل أمن الطوارئ عبدالعزيز التركي مؤخراً، لكن فرحته تحولت إلى جحيم بانفجار مركبته المحملة بالذخيرة وتفحم جثته، ويتحصن آل صويمل وآل حمادة في مسورة القطيف الذي يعتبر منبعا للعمليات الإرهابية.

وتكررت في هذا الشارع النشط بجوار سوق مياس الأحداث الإرهابية التي تمثلت في حرق وسرقة الصرافات وسيارة نقل الأموال، وقتل الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن.