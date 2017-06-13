أمير مكة: لم نمنع أي مسلم من دخول المسجد الحرام

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة #مكة_المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة العربية #السعودية لم تمنع مسلماً من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات، بل إنها تحرص على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي هذه البقعة المقدسة.

وقال الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك رجال الأمن والمشاركين من الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، طعام الإفطار في #المسجد_الحرام "أقوم بهذه الجولة السنوية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأرجو من الله أن يديم نعمة الإسلام والاستقرار"، مضيفاً: "أود أن أشكر جميع من يقدم الخدمة في هذا المكان المقدس للمعتمرين والمصلين، والطائفين، والساعين، لحمايتهم من كل ضرر بعون الله".

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه يجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت، مقدماً شكره لكل من قام بدوره ومن بينهم قوات الأمن التي تحرس هذا المكان وتقدم كامل الخدمات الأمنية لقاصديه، كذلك شكر أمير مكة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين القائمة على إدارة المسجد الحرام واصفاً طريقة الإدارة بـ"المميزة".

وأبان أن المسجد الحرام يستقبل خلال شهر رمضان في كل فرض حوالي 2.5 مليون مصل، في طمأنينة وسكينة، منوهاً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولاً، ثم جهود رجال الأمن والجهات ذات العلاقة، كما خص الشباب المتطوعين بالشكر نظير إسهاماتهم في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وختم بالقول "أسأل الله أن يتقبل صلاة ودعاء، وعمرة كل من قصد بيته العتيق ".

هذا وقد اطلع أمير منطقة مكة المكرمة قبل الإفطار على بعض الخطط والتجهيزات الأمنية المستخدمة في #شهر_رمضان، كما استمع إلى شرح عن خطط الجهات ذات العلاقة فيما يخص العشر الأواخر من رمضان.

حضر الإفطار الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من الأمراء والمشايخ، والقيادات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط بالمسجد الحرام.

