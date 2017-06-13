شاهد.. مهام إدارة الحشود في المسجد الحرام

يتلمسون كل صباح رصداً جديداً لما يدور حول #المسجد_الحرام وأروقته، فهم أقرب لملاحظة قد تكون عنواناً رئيساً لاجتماعات و#نقاشات حول إدارة الحشود في المسجد الحرام.

حول عمل الإدارة، قال فارس ملا، مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام لـ"العربية": "تتولى إدارة الحشود بالمسجد الحرام بقياس الرصد الميداني ومواقع الازدحام وكثافة الحشود بالمسجد الحرام، كما تعمل على استطلاع ميداني مستمر لتقديمه للجهات الأمنية لدراسته".

وأضاف: "كادر الإدارة هم مختصون من #الشباب_السعودي نجحنا في إيجاد حلول كثيرة طبقت. وتنشط الدراسات والجولات في أوقات الذروة، وهي فترة عمل صالحة للقياس".