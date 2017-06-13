ما تريد معرفته عن أبواب الحرم المكي الـ210

يتميز المسجد الحرام بتنوع مداخله واختلاف وجهاته وتنوع جميع الخدمات الموصلة إلى جميع مرافق #المسجد_الحرام، حيث يوجد 210 أبواب تقدم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام.

ويرتبط بعدد من الأبواب سلالم 9 منها كهربائية و2 داخلية، فيما تم تخصيص 20 باباً لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، زودت بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل #المسجد الحرام وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لما قد يسبب ذلك في اختناقات.

ويقوم على إدارة الأبواب أكثر من 400 موظف مؤهلين علمياً وعملياً من خلال عدد من البرامج التدريبية، التي وفرتها الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث يرتفع العدد إلى 600 موظف في المواسم.

كما وضعت الحراسات اللازمة للأبواب وتمييزهم بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية ومهمتهم إرشاد وتوجيه قاصدي المسجد الحرام، وتوفير الجو المناسب لرواد #البيت_الحرام، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.