اتصال هاتفي بين بوتين والملك سلمان يتناول أزمة قطر

أعلن الكرملين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وخادم الحرمين، الملك سلمان، وتناول الأزمة القطرية.

وأخيراً، كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وكانت عدة دول أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت #قطع_العلاقات_مع_قطر، في وقت سابق لأسباب مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.

إلى ذلك، لا تزال هناك مساع دبلوماسية مستمرة لاحتواء أزمة قطر المستمرة منذ أسبوع. وبدأت المساعي بالاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي والملك سلمان بن عبد العزيز.

ولاحقاً اعتبر الكرملين، في بيان، أن الخلاف الدبلوماسي بين قطر ودول خليجية وعربية لا يساعد في توحيد الجهود الرامية لإيجاد تسوية في سوريا أو لمكافحة الإرهاب.

من جانب، آخر أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن محادثات هاتفية منتظرة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والقطري الأمير تميم بن حمد لبحث الأزمة.

وضمن هذه المساعي التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، عبر خلالها عن دعم الرباط الكامل لمساعي الكويت لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة بين أشقاء دول مجلس التعاون.

فيما من المنتظر إجراء مباحثات بين الرئيسين التركي والأميركي، دونالد #ترمب لبحث #أزمة_قطر أيضاً.