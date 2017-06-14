الأمير طلال بن عبدالعزيز يدعم جمعية "إبصار" بمليون ريال

قام الأمير طلال بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية "إبصار" الخيرية، بالتبرع بمبلغ مليون ريال سعودي للجمعية التي تعمل في مجال خدمة المعاقين بصرياً.

وقد أعرب الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن شكره وتقديره للأمير طلال بن عبدالعزيز على تبرعه السخي الذي يأتي في إطار دعمه المتواصل، لتمكين الجمعية من مواصلة مسيرتها وأداء مهامها ولتحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها.

وأشار الدكتور علي إلى أن دعم الأمير طلال يمثل قوة دفع لمؤسسات و #جمعيات_العمل_الخيري في المملكة العربية #السعودية، وإيماناً منه بالدور الإيجابي الكبير الذي تقوم به لخدمة المجتمع.

وتعد #جمعية_إبصار واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية العاملة في مجال تأهيل المعوقين بصرياً، وتدريب المختصين العاملين في هذا المجال، وتقديم اختبارات تقويم البصر، وتوفير الخدمات التكنولوجية لضعاف البصر.