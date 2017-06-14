السعودية.. إحباط محاولة تسلل من الحدود اليمنية

أفاد مراسل "العربية" أن دورية تابعة لحرس الحدود السعودي تمكنت صباح الأربعاء من تدمير مركبة قادمة من اليمن، تحمل عناصر معادية حاولت إيصالهم للتسلل إلى الحدود السعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن قائد المركبة اليمنية سلك طريقاً وعراً بين الجبال على الحدود السعودية اليمنية، محاولاً الاحتماء والاختفاء عن أنظار أفراد حرس الحدود السعودي والكاميرات الحرارية، لغرض تمكين المقاتلين التسلل.

ولكن سرعان ما انتهت محاولة التسلل بعدما تعامل أفراد الرقابة الحدودية بما يقتضيه الأمر، وذلك بإطلاق النار عليه من الأسلحة الثقيلة، لتقوم بتدميرالمركبة، ومقتل عدد من العناصر وهروب آخرين للداخل اليمني.