تفاصيل رحلة قطري عائد من السعودية.. ماذا قال؟

نفى مواطن قطري أن يكون هناك سوء معاملة من قبل السعوديين في المعبر الحدودي للعائلات القطرية المغادرة.

وغرد الطبيب القطري، محمد الكواري، في تويتر: "اليوم رجعت من السعودية عائداً بوالدتي من الدمام إلى قطر، وموظفو الجمرك السعودي يشهد الله أنهم عاملوني بكرم خلقهم وطيب أصلهم عكس ما يقوله إعلامنا".

وأوضح الطبيب الكواري تفاصيل الرحلة خلال حديثه لـ"العربية.نت"، مشيراً إلى أنه توجه إلى الدمام للعودة بوالدته التي تزور ابنتها (شقيقته المتزوجة من مواطن سعودي) إلى #قطر، لكن الإعلام القطري والتحذيرات التي كان يبثها على جوالات القطريين اضطرته لتأخير رحلته، إلا أنه آثر بعدها العودة.

وقال: "عزمت أمري وتوكلنا على الله وخلال الرحلة عادت رسائل الإعلام القطري تصلني، وتحذر من المعاملة السيئة التي يتعرض لها العائدون إلى قطر". وأضاف: "عند وصولي المعبر الحدودي، فوجئت بحجم المحبة التي يكنها موظفو الجوازات والجمارك السعودية للشعب القطري، وإن كل ما قيل في الإعلام القطري غير صحيح".

وتابع: "جزاهم الله كل خير".

وكانت قطر قالت إن السعودية تفرض حصاراً على الشعب القطري، لكن السعودية والبحرين والإمارات، أصدرت توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن #السعودية لا تفرض "حصاراً" على قطر وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية.