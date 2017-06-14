مدفعيات القوات السعودية تدك معاقل للحوثيين قبالة الخوبة

أنهت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية مع الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع قبالة الخوبة التابعة لمنطقة #جازان.

وأفاد مراسل العربية أن القوات السعودية تمكنت من إنهاء العملية العسكرية التي استمرت قرابة الـ 5 ساعات، من خلال مدفعياتها، وكذلك الأسلحة غير المباشرة التي استهدفت معاقل للميليشيات قبالة #الخوبة السعودية، بعد أن حاولت عناصر الميليشيات تنفيذ هجوم عسكري على مناطق مراقبة عسكرية سعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية نجحت في صد الهجوم، ما أسفر عن مقتل عشرات #الحوثيين مع تدمير آليات ومركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود #السعودية.