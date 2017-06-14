وزير الإعلام ينذر بوقف "شباب البومب" بسبب مشاهد مسيئة

أنذر وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد #قناة_روتانا_خليجية بسبب مشاهد مسيئة وغير لائقة في مسلسل " شباب البومب".

وأشار العواد إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم الالتزام وحذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطابه الموجه إلى القناة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام أنه ستكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرض مشاهد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية.