المغامسي: تغطية وجه المرأة من الأمور الخلافية

قال إمام وخطيب #مسجد_قباء في #السعودية الشيخ صالح المغامسي إن تغطية وجه المرأة عليه خلاف فقهي في الإسلام.

وقال المغامسي خلال حديث ألقاه في إحدى المساجد إنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فالأمر خلافي بين الفقهاء.

تغطية وجه المرأة " صناعة فقهية "



-صالح المغامسي pic.twitter.com/ZKa3iwO3YV — حماد الشمري (@hammad676) June 14, 2017

وأضاف: "هناك من يقول إن وجه المرأة يجب أن يغطى، وآخرون من العلماء أيضاً يقولون إن لديهم أدلة تخبرهم أنهم لا يستطيعون إلزام المرأة بتغطية وجهها لعدم وجود أدلة كافية من قبل هذا الفريق".

وتابع: "لذا لا يجوز أن تأتي أنت، ولأنك لا ترى هذا الرأي، فتلزم هذا القائل أنه أراد أن تقع الفحشاء وأن ينتشر البغاء في الأمة، ثم تلزم هذا الرجل بما لم يلزمه الله به".

يشار إلى أن الشيخ المغامسي من الدعاة أصحاب المناهج المعتدلة والوسطية المتسامحة.