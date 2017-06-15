بأمر الملك سلمان.. مكافأة لـ 245 موظفاً بديوان الرقابة

وافق خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على #صرف #مكافأة #تشجيعية قدرها 6,539,230.80 ريال سعودي ، لـ 245 موظفاً من #منسوبي #ديوان_المراقبة العامة، والذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي المنصرم إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي وقد أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح #خزينة الدولة بلغ مجموعها قرابة مليار ونصف المليار ريال.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية ضمن الأنشطة المتعددة التي يمارسها الديوان وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء والهادفة إلى المحافظة على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، وكذلك مرافعاته في القضايا المرفوعة على الجهات المشمولة برقابته أمام ديوان المظالم والمتعلقة بالمال العام التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كلف الديوان بمتابعتها ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية كافة المشمولة برقابته والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة "26" من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.