شاهد.. هكذا يصلي زوار المسجد النبوي بالروضة الشريفة

وضعت #السعودية خططا أمنية لتمكين زوار #المسجد_النبوي من الصلاة في الروضة الشريفة.

وبمساحة 333 متر مربع، تشكل #الروضة_الشريفة بيئة عمل محببة للرقيب رقيب عبدالله المطيري من قيادة أمن المسجد النبوي، حيث يقضي جُلّ حياته اليومية فيها.

حول عمله قال المطيري لـ"العربية.نت": "عندما يأتي المعتمر أو الزائر ويجد خدمة تلبي تطلعاته يشعر بالفرحة خصوصا أننا في روضة من رياض الجنة".

كانت نوايا المطيري متجسدة بإخلاصه كرجل أمن خدمة الزائر المسجد النبوي. فالروضة أضحت ملتقى الزوار يصافحهم ليلا ونهارا.

وبين نظرات إعجاب وسلام محبة ووداد، ينشط المطيري وزملاؤه في تنفيذ خطة الحكومة السعودية توسيع دائرة الخدمة ومحيطها الأمني لقوافل زوار المسجد النبوي.