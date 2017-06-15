قصة جندي شهيد زفافه كان يوم تشييعه في جازان

استشهد أمس الثلاثاء #الجندي أول #متعب_علي_سعيد_القحطاني ، أثناء تعرض دورية تابعة لحرس الحدود بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، لانفجار لغم أرضي.

ويبلغ الشهيد "القحطاني" من العمر ٢٤ عاما، وكان من المزمع عقد حفل زواجه في إجازة العيد، بحسب حديث ابن عمه " محمد مبارك ال عرفان" الذي كان أول من تلقى خبر وفاته، عند الساعة ١١ صباحاً.

وذكر محمد لـ "العربية.نت" أن #الشهيد تواصل مع والده ليلة أمس، وذكر له أنه سيتأخر عليهم بسبب أن زميله لم يحضر بعد لاستلام ورديته، مبينا أن الشهيد كان غائباً عن أهله منذ ١٣ يوماً.

وأشار إلى أن الشهيد التحق بالسلك العسكري منذ خمسة أعوام، وعمل في حرس الحدود بجازان.

هذا وأدت جموع المصلين يتقدمهم وكيل محافظ طريب شايع بن سياف في الجامع الكبير بالمحافظة مساء أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول متعب بن علي بن سعيد آل عرفان من منسوبي حرس الحدود المشاركين في الحد الجنوبي بقطاع جيزان، الذي استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.