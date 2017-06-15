نجاح تشغيل قطار الحرمين بسرعة 300 كم في الساعة

قال رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، إنه استكمالا للاختبارات التشغيلية التجريبية لمشروع #قطار_الحرمين، تمكن فريق المشروع من اجتياز #الاختبارات_التجريبية والوصول بسرعة قطار الحرمين إلى #السرعة_التشغيلية البالغة 300 كيلومتر في الساعة أثناء #رحلة_تجريبية بين محطتي #مدينة_الملك_عبدالله الاقتصادية برابع و #المدينة_المنورة .

وأكد الرميح أن مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين #مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ يسير بخطوات متسارعة، ومن المقرر استكمال المشروع مع نهاية العام الحالي 2017م وفق ما سبق الإعلان عنه.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين الممتد بطول 450 كيلومتراً عبارة عن خط حديدي كهربائي يربط المدينتين المقدستين "مكة المكرمة والمدينة المنورة" لخدمة #حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين، ويقطع المسافة بينهما خلال ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطارا مجهزا بأفضل وسائل الراحة، ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.