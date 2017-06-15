2000 معتمر قطري وصلوا إلى السعودية

وصل 2000 معتمر قطري إلى الأراضي السعودية لأداء #مناسك_العمرة، بحسب ما بثت قناة "العربية"، الخميس.

ادّعاءات مستمرة وشائعات تبثّ في مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار شن حملة على #السعودية عبر وسائل إعلامية حول عدم استقبالها للمعتمرين القطريين بعد قطع السعودية علاقتها بقطر.

ولكن من يرى الحقيقة في الواقع أو يقف أمام بوابة #مطار_الملك_عبدالعزيز في محافظة #جدة، سيشاهد كيف تعمل السلطات على تسهيل دخول أعداد كبيرة من المواطنين القطريين أو المجنّسين في قطر يوميا لأداء العمرة.

ويقول اللواء خالد الجعيد، مساعد مدير الجوازات السعودية لشؤون الحج والعمرة، إن القطريين الذين وصلوا السعودية من أجل العمرة، تم إنهاء إجراءاتهم بصورة سريعة وسهلة، مقارنة بعناء سفرهم منذ خروجهم من قطر عبر إحدى شركات الطيران الأجنبية،

وبدا عناء السفر الطويل، من جراء التوقف في دولة أخرى قبل الهبوط في السعودية، على وجوه المعتمرين القطريين لدى وصولهم إلى أراضي المملكة.

وتؤكد دول جوار قطر أن المشقة التي يعانيها القطريون في الوصول إلى السعودية سواء براً أو جواً تعود إلى سياسات الدوحة المهددة لاستقرار دول الخليج.

واضطرت سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، السعودية و #الإمارات و #البحرين ومصر ودولا إسلامية أخرى إلى خيار واحد وهو قطع العلاقات حتى توقف قطر هذه السياسات المضرة لكل مواطني الخليج بمن فيهم المواطن القطري