السعودية.. أمر ملكي بصرف 1.660 مليار لمستفيدي الضمان

وجه خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح السبت، بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بحسب ما أوردت وكالة "واس"، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة، التي سيكون لها بالغ الأثر في سدِّ احتياجات هذه الفئة من المواطنين.

وقال الغفيص: "إن هذه اللفتة الأبوية الحانية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين".

