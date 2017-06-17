الملك سلمان يستقبل رئيسي باكستان واليمن

استقبل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في #قصر_الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب السبت، الرئيس ممنون حسين #رئيس_جمهورية_باكستان، والوفد المرافق له.

كما استقبل #العاهل_السعودي، الرئيس عبدربه منصور هادي #رئيس_الجمهورية_اليمنية والوفد المرافق له، و #رئيس_مجلس_الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناول الجميع طعام #الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.