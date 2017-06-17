مصدر سعودي: لا يمكن السماح بإقامة قواعد تركية بالمملكة

أكد مصدر سعودي مسؤول، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية على حسابها على تويتر، السبت، أن المملكة العربية #السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وأوضح المصدر أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك #قاعدة_أنجيرليك في #تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي تلك التصريحات بعد لقاء جمع #الملك_سلمان مساء الجمعة بوزير الخارجية التركي.

حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر الصفا في #مكة المكرمة مساء الجمعة وزير الخارجية التركي #مولود_تشاووش_أوغلو. وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.