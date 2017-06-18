الموساد يخطط وقطر تنفذ..!

• قطر الحكومة صدمت قطر الشعب، وربما يصل الأمر مع تكشف الحقائق إلى حالة قطيعة بين الحكام والشعب في ظل هذه التسريبات التي أوقعت حكام قطر في حرج مع أنفسهم، فكيف والشعب القطري اليوم في حالة ذهول مما يراه من أدلة ووقائع أكدت أن المشروع القطري التخريبي وصل لمراحل تتجاوز قدرات القطريين، لكن من خلال ما نشاهده من تخطيط للقتل هنا والتدمير هناك نعتقد أن مثل هذه الأعمال لا يجيدها إلا الموساد، ولا يمكن أن نفصل حكام قطر عن الموساد والبركة في الشيخ حمد بن جاسم، الذي تربطه بهم علاقة تاريخية لدرجة أن ليفي الوزيرة الإسرائيلية كانت تتحدث عنه بأسلوب يعطي انطباعا أن العلاقة تتجاوز العلاقات الرسمية..!

• نحب قطر الشعب كما نحب أهلنا، ونقدر قطر الجارة كما نقدر أي دولة خليجية، وإن حدث لها أي مكروه من إيران أو إسرائيل أو تركيا أصدقاء حكامها، لن يقف جوارها إلا الخليج وأهل الخليج بقيادة السعودية التي يرميها إعلام قطر اليوم بأبشع العبارات..!

• فنحن وإن تحدثنا عن الحكومة القطرية وممارساتها الخبيثة في المنطقة نظل على مسافة واحدة مع الشعب القطري، الذي ندرك أنه يدرك ذلك..!

• لا يمكن أن يكون فيصل القاسم أو جمال ريان أو أحمد منصور ومن معهم في قناة الجزيرة أكثر حبا منا لقطر، ولا يمكن أن يكون وفاء عزمي بشارة لقطر أكثر منا، لكنهم جزء من مشروع من أبرز أهدافه تفتيت دول الخليج التي هي اليوم أمام خيارين؛ إما الانحياز للمنطق والحكمة أو الفوضى، وما بعد الفوضى إلا الدمار..!

• واثقون أن الحق في النهاية سينتصر، لكننا لسنا واثقين أبدا في حكام قطر بعد هذه التسريبات الصادمة للشعب القطري قبل أن تكون صادمة لنا..!

• ففي المشهد اليوم هناك ربما يكون تقاطع مصالح بين تركيا وإيران وإسرائيل في قطر، أي أن كل طرف يبحث عن الفاتورة الأعلى، وإن كنت أعتقد أن المطمع الإيراني ليس في الغاز أو المال بقدر ما تبحث عن نفوذ من خلاله تحدث فوضى في المنطقة من أجل تنفيذ مشروعها الصفوي، كما فعلت في العراق واليمن وسوريا..!

• حكام الدوحة لا يعنيهم الخليج ولا غير الخليج بقدر ما يعنيهم ضرب البحرين واقتصاد الإمارات طبعا، ولهم أهداف أخرى في السعودية لكن بعيدة عن شواربهم وعن عمائم أسيادهم الإيرانيين..!

• هل يعقل يا قطر.. يا دولة الرجال أن ترضي التحول إلى نبتة شيطانية في المنطقة بسبب حكامك..!

• أضحك وأنا أسمع أن هناك مناورات عسكرية قطرية أمريكية وقطرية بريطانية، وضحكت أكثر حينما سمعت أن الحرس الثوري الإيراني وجنودا أتراكا وصلوا قطر، وفي كل الأحوال شر البلية ما يضحك..!

• هذه الأفلام الهدف منها الخروج من مأزق خيانة قطر لدول المنطقة..!

• فدولتنا وحكامنا وقت الحرب أي حرب هي درع قطر الشعب وقطر الجغرافيا..!

• درع الجزيرة، ذلك المشروع الضخم الذي كان يمثل للخليج ودول الخليج قوة ردع وقوة حماية للمنطقة أدرك اليوم لماذا قطر كانت ضد بنائه بالعدة والعتاد..!

* نقلا عن "عكاظ"