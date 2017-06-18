بالصور.. رجال الأمن في خدمة زوار المسجد النبوي

نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريرا عن الجهود التي يبذلها رجال الأمن بالمسجد النبوي لتهيئة الأجواء الروحانية والطمأنينة لزوار #المسجد_النبوي في #المدينة_المنورة. وأوضح نائب قائد قوة أمن المسجد النبوي المقدم عبدالله بن عايد الحربي أن رجال الأمن يعملون على تهيئة كافة الظروف لراحة الزائرين منذ قدومهم إلى المسجد النبوي، والمشاركة في تعزيز الجانب الأمني وتأمين الخدمات للزائرين في كافة مواقع الخدمة، بالتنسيق والمشاركة مع كافة الجهات المعنية.

ولفت الحربي إلى أن الخطة التشغيلية لقوة أمن المسجد النبوي لموسم رمضان تم إعدادها منذ بداية العام بدراسة نتائج الخطط السابقة لتلافي الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات، حيث يتم التدريب عليها مبكراً من كافة أفراد الأمن والكوادر المشاركين في تنفيذ أعمال الخطة، والجهات المعنية لخدمة زوار المسجد النبوي، مبيناً أن الخطة يشارك في تنفيذها عدد من ضباط قوة أمن المسجد النبوي إضافة إلى 1500 فرد.