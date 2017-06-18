بالصور.. 23 شابة سعودية ينشرن ثقافة التطوع في بريدة

23 #فتاة_سعودية تطوعن في مجال العلم الاجتماعي والخيري في بريدة لإقامة أكبر تجمع تحت اسم #خيرنا_لأهلنا، لصالح الأسر المتعففة بتجميع مستلزمات الملابس والإكسسوارات والأحذية وإيصالها للأسر المحتاجة من #المتعففين.

وتأتي تجربة الفتيات المتطوعات بعد نجاحهن العام الماضي في تجميع أكثر من 10 قطعات، وشهد العمل إقبالا كبيرا، ويأتي العمل في #شهر_رمضان وقبيل عيد الفطر. الفتيات أطلقن على أنفسهن فريق "سخاء التطوعي"، إذ يهدفن لنشر ثقافة التطوع في المجتمع، وتنمية المهارات الفردية للفتيات السعوديات في هذا المجال.

وتقدم الفتيات سخاء برامج وأنشطة متنوعة، كما أنهن يقمن بالتعاون مع الجهات الخيرية، ويسهمن في خدمة المجتمع وزيادة إنتاجيته.

وقالت إحدى المتطوعات افنان الدبيخي لـ"العربية.نت"، إن فكرة العمل انطلقت العام الماضي، حيث يتم حجز قاعة واستقبال المواد من #المتطوعين وفق الضوابط المعلنة عن المواد والملابس والإكسسوارات والأحذية، ثم يتم العمل عليها من قبل الفريق التطوعي، وتجهيزها بشكلٍ لائق، وترميم ما يحتاج إلى ترميم، وتوزيعها على أكثر من 250 أسرة بمعدل 2400 فرد يستفيدون من هذه القطع بعد أن أصبحت شبه جديدة.

وأضافت: "البعض أصبح يقدم لنا أشياء جديدة لتستفيد منها بعض الأسر المحتاجة، ونحن لا نمانع باستقبال الجديد رغم أن هدفنا إصلاح القديم وإعادة استخدامه. كما لا نستقبل الأموال بأي شكل، فهدفنا الأشياء العينية ونقيم مبادرتنا بمشاركة جهات رسمية، ونحصل على التراخيص اللازمة".