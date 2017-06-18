شاهد.. هذه العائلة صنعت باب الكعبة

مشوار طويل يحاول فيصل ابن الشيخ محمد محمود بدر، أحد كبار مشايخ الذهب في #مكة_المكرمة، أن يسترجع شيئاً من دور عائلته التي تشرفت بصناعة باب الكعبة.

وقال فيصل لـ"العربية": "ما زلنا في مهنتنا ونعشقها، وحتى الآن نقوم بالترميم والتنظيف للباب والمرزاب". وشيّد أول باب بأمر الملك عبدالعزيز، وظل لأكثر من 36 عاماً، حيث استغرق صناعته عاما ونصفا. أما الباب الثاني فصنعه فيصل في عهد الملك خالد عام 1400هـ فجاء التصميم الجديد مختلفا بالشكل والفضة.

وأوضح: "الباب الحالي من الذهب الخالص لكنه يتأثر بالروائح مهما كانت، فنقوم بالتنظيف من الطبقة الذهبية على الباب وتلميعه من جديد".

وكانت لأسرة فيصل فرصة بتركيب الذهب لأعمدة الكعبة من الداخل، وذلك خلال الترميم الأخير للكعبة الشريفة.