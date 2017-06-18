هيئة كبار العلماء: الولاءات الخارجية تنقض البيعة

أكدت #هيئة_كبار_العلماء السعودية أن كل من ينتمي إلى "ولاءات سياسية خارجية"، خرج عن مقتضى "البيعة الشرعية"، ويجب الأخذ على يده.

وذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن "من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، خرج عن مقتضى #البيعة_الشرعية، فيجب الأخذ على يده، صيانة لوحدة الصف والكلمة".

من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ خرج عن مقتضى البيعة الشرعية؛ فيجب الأخذ على يده؛ صيانة لوحدة الصف والكلمة. #بيانات_الهيئة — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) June 17, 2017

وأضافت الهيئة في تغريدة أخرى أن "المملكة العربية #السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية".

#المملكة_العربية_السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية. pic.twitter.com/MjsTaGsB7H — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) June 12, 2017

وتابعت الهيئة: "من النعم العظيمة خدمة الحرمين الشريفين، حيث يشرف أهل هذه البلاد وعلى رأسهم ولاة أمرهم بتقديم كل ما يستطيعون، عمارة معنوية ومادية".

وأشارت إلى أنه "من النعم العظيمة (أيضاً) اجتماع الكلمة ووحدة الصف التي ما تمت إلا بتلاقي القلوب على هدى الكتاب والسنة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله".