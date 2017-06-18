13 ألف معتكف في المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن عدد #المعتكفين في المسجد النبوي بلغ 13575 معتكفاً، حيث سخرت وكالة المسجد النبوي كافة الخدمات الميسرة لهم لأداء عبادتهم براحة واطمئنان.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالوكالة، سعود الصاعدي، أن عدد المعتكفين بلغ 11432 من الرجال و2143 من النساء بمجموع 13575، مبيناً أنه تم تجهيز 3 مواقع رئيسية للرجال وموقع للنساء في المسجد النبوي بالكوادر البشرية المدربة والتجهيزات التقنية لاستقبال المعتكفين والمعتكفات، وتسجيل دخولهم للمسجد النبوي إلكترونياً، وتم تحديد باب العقيق رقم (11) فـي الجهة الغربية، وباب عمر بن الخطاب رقم (18) في الجهة الشمالية، وباب أبي ذر رقم (32) بالجهة الشرقية للرجال، وللنساء القسم الغربي باب رقم (13).

وأكد أن الوكالة حددت 9 ضوابط للاعتكاف، وهي: المحافظة على نظافة المسجد النبوي الشريف، عدم إزعاج #المصلين، إنهاء الاعتكاف بعد صلاة العشاء مباشرة من #ليلة_العيد، المسموح بدخوله شرشف ومخدة، الجلوس في المواقع المخصصة للاعتكاف داخل المسجد النبوي، عدم تعليق الملابس على دواليب #المصاحف أو جدران المسجد أو المشربيات، الحذر من وضع الأغراض الشخصية فوق فتحات التكييف أو في صناديق الأحذية أو بين الصفوف، عدم النوم أو الجلوس بين الصفوف أثناء صلاة التهجد في أماكن الصلاة، وتنفيذ جميع التعليمات من الجهة المعنية.