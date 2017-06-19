البحرية السعودية تضبط زورقاً "تخريبياً" محملاً بالسلاح

صرح مصدر سعودي مسؤول بأن #البحرية_السعودية تصدت لـ3 زوارق، تبين بعد ضبط أحدها أنه محمل بالأسلحة "بهدف تخريبي".

وقال المصدر: "في تمام الساعة الثامنة وثمان وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة 21 رمضان 1438هـ الموافق 16 يونيو 2017م دخلت #المياه_الإقليمية_السعودية ثلاثة زوارق تحمل علماً باللونين الأبيض والأحمر، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي (المرجان)".

وعلى الفور تصدّت لها القوات البحرية وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وقد تم القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران، وفق المصدر.

وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة #الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.