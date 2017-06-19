السعودية: البحرية تعتقل 3 من الحرس الثوري الإيراني

أصدر مركز الاتصال الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بياناً مفاده: "أكد مصدر سعودي مسؤول بأن القوات البحرية الملكية السعودية اعتقلت 3 عناصر من #الحرس_الثوري_الإيراني كانوا على متن زورق محمل بالمتفجرات يتجه نحو منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج العربي عند الساعة 20:28 من مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو.

وكان الزورق واحداً من ثلاث زوارق قامت #البحرية_السعودية باعتراضها، وتم إيقاف الزورق واعتقال من على متنه، وقد لاذ الزورقان الأخران بالفرار.

وأضاف المصدر المسؤول من الواضح أن القصد من ذلك كان تنفيذ عملية إرهابية في المياه الإقليمية السعودية بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات". وتتولى السلطات السعودية حالياً استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم.