خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء العراق

استقبل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في قصر الصفا بمكة المكرمة رئيس الوزراء بجمهورية #العراق #حيدر_العبادي.

وعقد #الملك_سلمان جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي، حيث جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى #جدة ظهر الاثنين في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ، ثم استعرض حرس الشرف.

ويقوم العبادي بجولة خليجية رسمية، تشمل أيضاً الكويت وإيران، وتستمر ثلاثة أيام.

وأفاد المتحدث باسم #الحكومة_العراقية أن العبادي سيلتقي خلال الجولة بقادة الدول الثلاث.

وكان العبادي قد لفت إلى أن الهدف من جولته الخليجية هو "تجديد العلاقات والبحث عن المصالح المشتركة، والاتفاق على محاربة #الإرهاب بجميع أصنافه وأنواعه".

وتعتبر زيارة العبادي للسعودية هي الأولى له كرئيس الوزراء.