حراس الحرم المكي ولقطة خاطفة لإفطارهم من السماء

بعد دقيقتين من إضاءة برج ساعة #مكة بلونه الأخضر علامة لرفع الأذان، يبدأ أفراد مروحيات الأمن السعودي "بلاك هوك" بتناول وجبة الإفطار التي ترتكز على التمر والماء، لكن في السماء.

وأظهرت الصور التي التقطها المصور ياسر بخش لقطات خاطفة لحظة الإفطار تحكي قصة حراس #الحرم_المكي من السماء.

وأوضح بخش لـ"العربية.نت" صعوبة التقاط الصور من السماء مع ضغط الجاذبية وتحرك المروحية المتكرر، حيث يتم الاعتماد على عدسات معينة وإعدادات خاصة.

كما تنفذ المروحيات مهمات أمنية موكلة إليها بشكل مستمر، وبطلعات دورية طوال اليوم في #شهر_رمضان، ترصد من خلالها الحالة الأمنية للحرم المكي الشريف والحركة المرورية.