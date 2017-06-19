رابطة العالم الإسلامي تستنكر "تجرؤ" قطر على العلماء

استنكرت الأمانة العامة للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، إحدى هيئات #رابطة_العالم_الإسلامي، "تجرؤ الإعلام القطري على أعراض كبار علماء الأمة".

وقالت الهيئة في بيان: "اطلعت الأمانة العامة للهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي، على ما صدر عن الإعلام القطري، من الإساءة لجملة من كبار علماء الأمة الإسلامية، ومن بينهم أعضاء في هيئتها العالمية، واتهامهم بالأوصاف المنافية للإيمان، وهو ما يعبر بوضوح عن تأثُّر الحاضن بفكرِ المحضونِ، الذي صدَّر للعالم الإسلامي نظريات التطرف والعنف والتكفير، والمفاصلة الشعورية لأهل الإسلام، وتخرج في مدرسته قادة داعش والقاعدة، ولفيفهم الضال".

وأضافت "وإذ تستنكر الأمانة هذه الجرأة على أعراض كبار علماء الأمة، لتؤكد بأن الآلية الإعلاميةَ المسخرة لخدمة التطرف، تتولد عنها مثل هذه النماذج في تيه انسلاخها من أدب #الإسلام في حفظ الديانة واللسان".

وجاء في البيان أن "هذا النشاز الإعلامي لا يلتقي إلا عندما تتكامل دائرة التنازل الأخلاقي، في سبيل الوصول لهدفه المشبوه، وقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)، وقال نبيُّنا صلى اللهُ عليه وسلم (المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانِهِ ويَدِهِ)".

وأكد أن "كل مستطلع يدرك الأسس التي ارتكز عليها ذلكم الفكر المنبوذ إسلامياً والمدعوم سياسياً ومادياً من قِبل حاضنة طرائد الإرهابيين، وقد تموضعتْ في خاصرة جهود محاربته".