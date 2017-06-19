شاهد.. ماذا قال سعيد عقل عن الملك عبدالعزيز؟

في لقاء أجرته معه قناة "أم بي سي" عام 1996، قال الأديب والشاعر واللبناني الراحل #سعيد_عقل إنه يحب السعودية ومعجب بالملك عبدالعزيز الذي عاش في أيامه وعرف عنه الكثير.

وأوضح أن سبب إعجابه بالملك عبدالعزيز يعود لابتكاره سياسة طبقها بين بلاده وبلدان المنطقة.

وقال: "سياسته كانت تقول إن قدرت أن أخدم بلدا من بلدان منطقتي تحركت فخدمت، وإن لم أقدر فما تعرضت لهذا البلد لا بخير ولا بشر".

وعلق عقل على ذلك، قائلاً: "أبناؤه الذين تحركوا بعده تصرفوا تقريبا بنفس التصرف".

وأضاف: "ياليت سياسيي هذه المنطقة يأخذون عن #الملك_عبدالعزيز هذا التصرف.

وعن اللغة العربية، قال إنها ماتت، نتيجة لأن كل لغة كفت أن تكون محكية تعتبر ميتة: "لو كنت سعوديا وهو شرف لي لدعوة إلى أخذ اللغة السعودية محل #العربية ولو كنت مصريا لأخذت اللغة المصرية ولو كنت عراقيا لأخذت اللغة العراقية".

يذكر أن سعيد عقل، شاعر وكاتب لبناني ولد عام 1912، وتوفي عام 2014، درس الآداب السنسكريتية والصينية والفينيقية. في عام 1950 أسس عقل مدرسة ثانوية في زحلة، وعام 1935 نال جائزة الجامعة الأدبية للرواية، من مؤلفاته الشعرية، رندلى، كما الأعمدة، لبنان إن حكى، وغيرها.