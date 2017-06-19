ماذا تريد تركيا من السعودية ؟!

ما حاجة السعودية إلى قاعدة عسكرية تركية على أراضيها ؟! ما الذي يمكن أن تقدمه قاعدة عسكرية تركية للسعودية ؟! لماذا تطلب تركيا من السعودية إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها ؟!

في الحقيقة لا حاجة للسعودية لوجود قاعدة عسكرية تركية على أراضيها، فالمملكة تملك اليوم من القوة العسكرية والجاهزية القتالية ما يجعلها قادرة على حماية أمنها وسيادتها في وجه كل التحديات والتهديدات الإقليمية وهي تفعل ذلك بكل اقتدار في اليمن، وذراعها العسكرية تشارك في حرب المجتمع الدولي ضد الإرهاب حيث تنطلق المقاتلات السعودية من قاعدة إنجيرليك التركية لضرب داعش في سوريا!

وتركيا لا تستطيع أن تقدم شيئا لا تملكه السعودية، فلا هي بالدولة العظمى التي تملك قدرة التحرك العسكري أو التأثير السياسي، كما أن مشكلاتها القومية الانفصالية والحدودية في سوريا والعراق والداخل التركي أولى بكل طاقة عسكرية تستطيع توفيرها!

أما طلب دولة من دولة أخرى إقامة قاعدة عسكرية لها على أراضيها فهو جرأة تصل حد الوقاحة، ويعبر عن استخفاف لا يغتفر في أعراف علاقات الدول واحترام سيادتها !

لكن يبدو أن الأتراك تحت وطأة وتأثير الهوس باستعادة الأمجاد الإمبراطورية قرروا الاندفاع وحرق مراحل مشروع الهيمنة الإقليمية بما يشبه اندفاع اليائس نحو الهاوية عندما يرى انهيار أهدافه وتحطم أحلامه وسقوط أحد «أدواته» !

على كل حال، لقد طرقوا الباب الخطأ وسمعوا الجواب الصح !

* نقلاً عن "عكاظ"