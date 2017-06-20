الملك سلمان: ما تبذله بلادنا في خدمة الحرمين مبعث شرف

أكد خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان مساء الاثنين خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء أن ما تبذله المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرف ومبعث اعتزاز وفخر لأبنائها، وتسعى دائماً لتطوير كل ما فيه عناية واهتمام وتيسير على #ضيوف_الرحمن .



إلى ذلك، أطلع الملك سلمان مجلس الوزراء على نتائج استقباله رئيسي جمهوريتي #باكستان، و #اليمن، ومباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الروسي، ورئيسة وزراء بريطانيا، ونتائج استقباله وزير الخارجية والتعاون المغربي.

تنويه بجهود القوات البحرية

من جهته، نوه مجلس الوزراء بجهود #القوات_البحرية_السعودية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والكشف بعد التحقيق عن أهدافها التخريبية، مؤكداً مواصلة المملكة حربها على الإرهاب والتصدي له، وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء



إلى ذلك، عَدَّ مجلس الوزراء تعرض ثلاث شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة لانفجار أثناء تأديتها لعملها الإغاثي في مدينة مأرب، تهديداً للعمل الإنساني وتعطيلاً لوصول المساعدات لمستحقيها، مؤكداً أن هذه الأعمال التي تعمد إليها مليشيات الحوثي لن تثني المركز عن مواصلته العمل الإنساني في اليمن.

كما أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب #مسجد_فينسبري _بارك شمال العاصمة البريطانية #لندن.

