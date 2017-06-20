ولي ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور #حيدر_العبادي .

وجرى خلال اللقاء، استعراض #العلاقات الثنائية، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى #جدة ظهر الاثنين في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويقوم العبادي بجولة خليجية رسمية، تشمل أيضاً الكويت وإيران، وتستمر ثلاثة أيام.

وأفاد المتحدث باسم #الحكومة_العراقية أن العبادي سيلتقي خلال الجولة بقادة الدول الثلاث.

وكان العبادي قد لفت إلى أن الهدف من جولته الخليجية هو "تجديد العلاقات والبحث عن المصالح المشتركة، والاتفاق على محاربة #الإرهاب بجميع أصنافه وأنواعه".

وتعتبر زيارة العبادي للسعودية هي الأولى له كرئيس الوزراء.